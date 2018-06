Vrouw Raymond van Barneveld gewond na woningoverval

De 52-jarige Silvia van Barneveld was thuis tijdens de overval en werd wakker van het geluid, zo meldt Omroep West. Ze zag drie mannen in haar huis. Hoe ze gewond is geraakt, is niet duidelijk. Volgens omstanders zou er een worsteling hebben plaatsgevonden. Ze zou blauwe plekken hebben, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Tegenover RTL laat Van Barneveld weten dat de overval er mentaal flink heeft ingehakt.

Of er iets is meegenomen uit het huis, is niet bekend. Dat wordt nog onderzocht.

De politie wil in het kader van het onderzoek verder niets kwijt over wat er is gebeurd. Ook Van Barneveld mag niks zeggen, liet hij de regionale omroep weten.