’Jager (72) komt om door schietongeluk Vriezenveen’

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie wil nog niets bevestigen over de doodsoorzaak van de man op leeftijd. „Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.”. De politie houdt alle opties open. „Uitgebreid onderzoek moet uitwijzen of er bijvoorbeeld sprake is van een noodlottig ongeval of van een misdrijf.”

Een 46-jarige man, die ook uit Vriezenveen komt, is ter plaatse op de Paterswal opgepakt. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. Het is nog onduidelijk wat zijn relatie met het slachtoffer is.

Het gebied is afgezet door de politie. Agenten houden journalisten die het weiland in lopen en toeristen die onder het lint door proberen te kruipen op afstand. Ⓒ De Telegraaf

Een hevig aangeslagen jager die zaterdagochtend zelf ook op pad was, bevestigt tegenover De Telegraaf dat het om twee jagers gaat. Volgens geruchten waren de betrokkenen vader en zoon. Het slachtoffer zou op de bijrijdersstoel hebben gezeten toen hij dodelijk werd geraakt door een kogel. Ook omstanders gissen naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Het laatste, vergelijkbare, incident was volgens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in 2012 - ervan uitgaande dat het om een ongeluk gaat.

De wildbeheereenheid (WBE) Vriezenveen kan nog niet reageren op de gebeurtenissen vanwege de grote emotionele impact.

Op beelden van na het incident zijn witte schermen om de langs de weg geparkeerde LandRover te zien. Het onderzoek van de forensische opsporing gaat naar verwachting nog uren duren, aldus de politie, die nog op zoek is naar getuigen.

