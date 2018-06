Brand legt autobedrijf Rotterdam in de as

De brand ontstond zaterdagochtend. Rond 17.00 uur was het vuur onder controle. Om 22.00 uur was de brandweer nog steeds bezig met twee blusvoertuigen. Delen van het pand worden gesloopt, zodat het vuur overal beter is uit te maken.

De hulpdiensten waren met groot materieel uitgerukt. In totaal waren twaalf blusvoertuigen ter plaatse. Even dreigde het vuur over te slaan naar andere bedrijfspanden, maar de brandweer kon dat voorkomen. Ook dreigde kort explosiegevaar.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Hiernaar wordt maandag onderzoek gedaan.

