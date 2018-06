Zoons vinden lichaam moeder in 8 meter lange python

Bizarre beelden laten zien dat het lichaam van de vrouw uit de buik van de slang wordt gesneden. Het lichaam van de moeder is in zijn geheel opgegeten door de wurgslang. Zo meldt Daily Mail.

De vrouw genaamd Wa Tiba, was donderdagavond voor het laatst gezien. Toen zij de volgende ochtend nog niet thuis was, werden haar twee zoons ongerust en gingen zij op zoek naar hun moeder. Haar sandalen, een kapmes en een fakkel werden gehavend teruggevonden in het bos. Niet veel later troffen de jongens de enorme slang aan met een dikke bult in zijn buik.

Ⓒ Screendump Youtube

Dorpelingen schakelden de politie in en hebben vervolgens de slang gedood. „De slang is naar het dorp gebracht, waar hij vervolgens open is gesneden. In de buik van de slang zat de 54-jarige vrouw. Ze is van top tot teen opgegeten door de slang”, aldus een politieagent.

Horrorfilm

Inwoners van het dorp zijn bang; „Het is net een horrorfilm. Mensen zijn bang. We durven niet meer naar buiten en het enige dat we nu nog kunnen doen is bidden voor onze veiligheid.”

Het is voor zover bekend de tweede keer in een jaar dat een python een mens heeft gedood op Sulawesi.