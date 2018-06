’Veel meer slachtoffers van antidepressivum’

Bakker reageert daarmee, desgevraagd, op het unieke vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland, in Utrecht, tegen het farmaceutische concern GlaxoSmitKline (GSK). De rechter stelt een nu 32-jarige Zeeuw in het gelijk, die zich ernstig psychisch en sociaal beschadigd voelt sinds hij in zijn tienerjaren dit middel voorgeschreven kreeg. De huisarts zette Gerard Eggebeen vier jaar lang op het medicament wegens een doorgemaakt gezinstrauma.

De psychiatrische patiënt die Eggebeen nu is, zegt onder invloed van het middel zes keer een poging tot suïcide te hebben ondernomen. Zijn advocaat, mr. Ron Lensen uit Terneuzen, bevestigt dat beeld. Hij bereidt namens zijn cliënt een omvangrijke schadeclaim voor tegen GSK.

Psychiater Bram Bakker durft de uitspraak aan dat er op dit moment „veel meer slachtoffers van Seroxat” zijn, die destijds dit middel op jonge leeftijd voorgeschreven kregen. „Het kán bijna niet anders, ik weet het zeker: jongeren die nu volwassen zijn, maar nog steeds de soms ernstige nadelen ondervinden van het gebruik van dit middel dat de dokter hen gaf.”

Ook letselschade-advocaat mr. Lensen gelooft in een bredere omvang van het geschetste psychische leed onder jonge gebruikers van weleer. Daarom is gisteren de Stichting SeroxatClaim opgericht. Lensen: „Het vonnis van de rechtbank zet de deur open naar meer schadevergoedingen in deze affaire. Dit gaat verder dan alleen de heer Eggebeen. Deze uitspraak tegen GlaxoSmithKline is in feite inzetbaar voor iedereen in een soortgelijke positie. De stichting kan daarin als belangenbehartiger optreden voor een groep benadeelden. Dit rechterlijk oordeel bindt GSK tot alle belanghebbenden.”

Het farmaceutische bedrijf stelt in een reactie dat paroxetine (het werkzame bestanddeel van Seroxat) niet langer geïndiceerd is voor gebruik bij kinderen of jongvolwassen. Ook zegt het bedrijf dat het „nooit een licentie heeft gehad voor gebruik bij personen jonger dan 18 jaar.” GSK stelt voorts: „Al meer dan tien jaar wordt er in bijsluiters gewaarschuwd voor de toename van het risico op suïcidale gedachten en gedrag dat geassocieerd wordt met de behandeling van kinderen en adolescenten met antidepressiva, waaronder paroxetine.”