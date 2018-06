Ministerie onderzoekt regels bijstandcontrole

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het ministerie van Sociale Zaken onderzoekt of de wet meer duidelijkheid moet geven over de vraag wanneer bijstandsgerechtigden die worden verdacht van fraude gefilmd mogen worden. Aanleiding daartoe zijn uitspraken van de rechter. Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep de afgelopen jaren in meerdere zaken dat de inzet van camera’s voor bijstandcontrole te ver ging.