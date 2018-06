Eindelijk: van deze wijn krijg je geen hoofdpijn

Ⓒ Unsplash

AMSTERDAM - Een Nederlands bedrijf is erin geslaagd om een natuurlijke variant te produceren van het conserveringsmiddel sulfiet. Sulfiet wordt toegevoegd aan wijn, waardoor het langer houdbaar is, maar zorgt ook voor katerverschijnselen als hoofdpijn, ademhalingsproblemen of zelfs hartkloppingen. De nieuwe natuurlijke variant heeft deze negatieve effecten niet.