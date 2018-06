Zieke Britse jongen krijgt toch cannabisolie

De 12-jarige Billy Caldwell was met zijn moeder naar Canada gereisd om cannabisolie te halen nadat het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn arts had gesommeerd te stoppen met het voorschrijven van de olie. Toen ze terugvlogen naar Londen namen douanebeambten hun voorraad in beslag.

De jongen werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij verschillende aanvallen had gehad. Zijn moeder zei dat de epileptische aanvallen van haar zoon, die fataal kunnen aflopen, terugkeerden nadat het middel door de douane was geconfisqueerd. Ze vroeg zaterdag aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om de medicatie vrij te geven.

„Het medicijn is vrijgegeven door het ministerie en zal bij het ziekenhuis worden afgeleverd” zei een woordvoerder van moeder Charlotte Caldwell in een verklaring aan de media.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken kon nog geen reactie geven op de opname van Billy in het ziekenhuis. Het had eerder al gezegd dat het meevoelt met zijn benarde situatie, maar dat het de plicht heeft om te verhinderen dat verboden stoffen Groot-Brittannië binnenkomen.

Volgens de Britse wetgeving staat cannabis op lijst 1, wat betekent dat het geen therapeutische waarde heeft. Geneesmiddelen van lijst 1 kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en klinische proeven, maar alleen onder licentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Caldwell-familie, die normaal gesproken in Noord-Ierland woont, heeft de steun gekregen van parlementsleden van diverse politieke partijen.