’Wie naar Europa komt, verliest recht op asiel’

De bewindsman denkt dat daarmee een eind komt aan de levensgevaarlijke oversteek met gammele bootjes.

De populairste politicus van Vlaanderen zegt in Het Nieuwsblad: „Dit kan niet blijven duren. De asielchaos maakt de publieke opinie alleen maar kwader en kwader”.

Uitwijken

Italië maakte al eerder duidelijk dat het geen vluchtelingen meer te wil opvangen. Een schip met 600 opvarenden moest uitwijken naar Spanje.

Francken werkt aan een persoonlijk voorstel om de illegale migratie te stoppen. „Zijn er in heel Noord-Afrika geen veilige plaatsen? Het automatisme van het afzetten in Europa volg ik niet meer. Die illegale migratie moet stoppen, want ze doet – behalve bij die 15 procent die voor open grenzen is – het draagvlak bij veel mensen smelten als sneeuw voor de zon. Mensen die helemaal niet racistisch zijn, maar wel rationeel nadenken.”

De politicus vindt dat wie Europa illegaal binnenkomt, nooit meer recht heeft op een asielaanvraag. „Het is toch uitzinnig dat je eerst een smokkelaar betaalt, je zo de georganiseerde misdaad rijker maakt en als je dan later wordt teruggebracht, je toch nog naar binnen mag?”

„Wij pleiten voor het Australische model. Eén: wie illegaal per boot het land probeert binnen te raken, wordt teruggestuurd en krijgt geen asiel. Ze komen op een zwarte lijst te staan en komen Australië niet meer binnen. Sinds dat systeem bestaat, zijn er geen doden meer”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

