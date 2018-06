Trump dreigde 25 miljoen Mexicanen naar Japan te sturen

Tijdens een meeting bracht Trump het migratieprobleem ter sprake, waarna hij zich tot Chinzo Abe richtte. „Shinzo, jij hebt dit probleem niet, maar ik kan je 25 miljoen Mexicanen sturen. Dan ben je binnen no time weg”, aldus de president van Amerika volgens de berichtgeving van Sky News.

In een gesprek over terrorisme haalde Trump ook hard uit naar de Franse president Emmanuel Macron. „Aangezien alle terroristen in Parijs zitten, moet jij hier alles over weten, Emmanuel.”