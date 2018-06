Spaanse kustwacht haalt 933 migranten uit zee

Het aantal mensen dat per boot naar Spanje vlucht om armoede en conflicten te ontvluchten, is vorig jaar verdubbeld en zal volgens het Europese grensagentschap waarschijnlijk dit jaar weer toenemen. Hierdoor zal migratie mogelijk hoger op de Spaanse nationale politieke agenda komen te staan.

De nieuwe Spaanse premier Pedro Sánchez heeft in de eerste twee weken van zijn ambt al migrantvriendelijke stappen gezet. Zo heeft hij aangeboden om het reddingsschip Aquarius met 629 mensen aan boord naar Spanje te laten komen, nadat het eerder was geweigerd door Malta en Italië. Ook beloofde hij gratis gezondheidszorg aan mensen zonder papieren.

De kustwacht meldde op Twitter dat het 507 mensen van 59 kleine rubberbootjes had gered in de Straat van Gibraltar, waar het ook de vier doden vond. Alle andere reddingsacties vonden plaats in de Alboránzee, tussen het noordoosten van Marokko en het zuidoosten van Spanje.