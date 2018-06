Ⓒ GinoPress B.V.

VRIEZENVEEN - In de jagerswereld is geschokt gereageerd om het dodelijke schietincident in het Twentse dorp Vriezenveen, waarbij zaterdagmorgen een 72-jarige jager is gedood. „We kenden het slachtoffer allemaal”, vertelt de vrouw van een bestuurslid van de plaatselijke wildbeheereenheid (WBE) bedroefd.