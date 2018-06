Het Groot Vaderdagcadeau Onderzoek

Hij rookte pijp, las de beursberichten in de krant, droeg een hoornen bril, een loden jas en een hoed en niemand wist wie de man nu eigenlijk was die op zondag het vlees sneed. Maar de klassieke jaren vijftig vader is niet meer. De vader van nu is een alcoholverslaafde, vergeetachtige metroseksueel die een schort draagt met zijn naam erop omdat hij van voren niet meer weet hoe hij van achteren heet. En op zondag roostert hij het vlees.