’Pedopsychiater leidde dubbelleven’

De zogeheten ‘driehoek’, bestaande uit burgemeester, politie en OM, vergadert zaterdagmiddag in het Jouster jeugd therapeutisch centrum ‘Therapeuticum’, waar Van T. jarenlang praktijk hield. Er is naar aanleiding van de arrestatie van de kinderpsychiater in de Nepalese hoofdstad Kathmandu ongerustheid ontstaan onder ouders van wie de kinderen afgelopen jaren bij hem onder behandeling zijn geweest. En hoewel Van T. eind 2017 officieel met pensioen ging, zou hij momenteel nog steeds schoolkinderen uit de noordelijke provincies in therapie hebben. ,,Hij is op dit moment in ieder geval niet actief, want hij zit vast in Nepal”, reageert burgemeester Fred Veenstra van Joure.

Bekijk ook: Schok om pedopsychiater

De eveneens op de bijeenkomst aanwezige officier van justitie Pieter van Rest begrijpt de ongerustheid van de ouders. ,,Er zijn echter vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat er ook in Nederland kindermisbruik heeft plaatsgevonden. Er lijkt sprake van een dubbelleven”, aldus de officier, werkzaam bij het parket Noord-Nederland.

Bekijk ook: Kinderpsychiater opgepakt op verdenking van misbruik in Nepal

Ook het personeel van centrum Therapeuticum is zaterdagmiddag bijeengekomen op hun hoofdkantoor in Joure. De vijftien medewerksters zijn zichtbaar aangeslagen door het nieuws over de verdenkingen aan het adres van hun voormalige collega Van T. Directeur Dorine Abbink van Therapeuticum wil nog niet reageren op zijn arrestatie. ,,We gaan later vandaag de cliënten informeren. Dat willen we graag goed voorbereiden.”

Tips? Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 Ook voor het sturen van foto’s en video’s.