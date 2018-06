Cosmetische ingreep voor je 21e? Liever helemaal niet!

Er is dus nogal wat weerstand tegen botox, fillers, borstvergrotingen, bilimplantaten en andere ’overbodige’ ingrepen. Caspar wijt het allemaal aan de social media: „Tja, narcisme is volksziekte nummer 1 geworden onder onze jongeren. Met dank aan de (a)sociale media waarin alles ’perfect’ moet zijn, anders hoor je er niet bij en tel je niet meer mee. Wat een oppervlakkig en plastic schijnwereldje. Bah...”

Toch zijn er ook mensen die vinden dat een goed uitgevoerde ingreep bij iemand die daar goed over heeft nagedacht moet kunnen. En dat kan ook vóór je 21e zegt Bassie-2: „Die tieners die voor plastische chirurgie kiezen moeten toch zelf weten of ze daar voor kiezen of niet. Het is hun eigen verantwoording.” En Leugenaartje (what’s in a name...) vindt: „Waarom niet als je het gevoel heb dat je er beter van wordt? Zelfs een puber gaat niet over één nacht ijs...” En Dra. S kan wel verzachtende omstandigheden bedenken: „Als je een enorme haakneus hebt of zeiloren, dan vind ik het wel begrijpelijk als je daar iets aan wilt laten doen en dat mag van mij best op jonge leeftijd. Waarom daar nog jarenlang mee moeten rondlopen, hetgeen je een enorm minderwaardigheidscomplex kan geven?”

"Lege lippen, borsten en billen zijn het gevolg van een leeg hart/een lege ziel"

Het verhaal van cosmetisch arts Olga Liplavk, die vrouwen jonger dan 25 het liefst wegstuurt, vindt echter meer bijval. haakgek664 zegt: „Dat zijn wijze woorden van deze mevrouw.” Andreas_Toinfen vindt 21 zelfs nog te jong. „Wetenschappelijk zijn de hersenen van een mens pas volgroeid (uitzonderingen daargelaten) rond 26- à 27-jarige leeftijd. Onder ’volgroeid’ wordt verstaan dat iemand dan pas echt als een volwassene gaat nadenken.”

Verreweg de meeste reageerders zien liever helemaal geen ’verbouwingen’. Jesse85 vind bijvoorbeeld: „Als ik met iemand praat waarbij ik zie dat die iets heeft laten doen (en je ziet het bijna altijd), leidt dat mij altijd heel erg af. Ik blijf onbewust alleen maar denken hoe lelijk ik het vind en hoe zo iemand er eigenlijk daarvoor uitgezien zou hebben. Dan moet je wel heel intelligent zijn wil ik daarna nog weten wat er uit dat verbouwde mondje kwam.” Volgens jmmjasp284 is het vaak ook niet nodig om je te laten behandelen: „Door jezelf goed te verzorgen en gezond te eten blijf je er heel lang goed en jong uitzien.” Eisbeer: „Lege lippen, borsten en billen zijn het gevolg van een leeg hart/een lege ziel. Opvullen van die lege lichaamsdelen aan de buitenkant, zal onze binnenkant niet opvullen.”

En het resultaat is lang niet altijd even ’mooi’. whvanveenendaal498 tenslotte: „Het is zo zonde. De meeste meisjes/vrouwen worden er alleen maar lelijker van.”