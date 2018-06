Hond overleden na aanrijding auto

Ⓒ Rowin van Diest

Vijfhuizen - Een hond is zaterdagmiddag na een aanrijding met een auto, overleden aan zijn verwondingen. De automobilist reed over de Spaarnwouderweg in Vijfhuizen, toen volgens bestuurder de hond plotseling de weg overstak. De man kon de hond niet meer ontwijken en kwam in botsing met het dier.