Dode ongeluk is man (89), vrouw (86) zwaargewond in ziekenhuis

Dat meldt Politie Friesland via Twitter. De personenauto knalde vrijdag op een pick-up busje. De man overleed ter plaatse. De vrouw is na enige tijd klem te hebben gezeten in het wrak, door de hulpdiensten bevrijd.

De twee inzittenden van de pick-up raakten niet gewond. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.