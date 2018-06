Collega’s psychiater woedend over misbruik

Piet Hein van T. (66) werd afgelopen donderdag in Nepal op heterdaad betrapt en gearresteerd in aanwezigheid van een 15-jarige jongen, die hij al jarenlang zou hebben misbruikt. ,,Ik ben erg boos en verdrietig over vertrouwen dat hij beschaamd heeft. Dit is zó waar wij niet voor staan”, zegt directeur Abbink voor de deur van het centrum in een buitenwijk van Joure.

De 66-jarige Van T. werkte tot vandaag als zzp’er twee dagen per week voor Therapeuticum. ,,Hij is per heden op non-actief gesteld en we beëindigen de samenwerking”, zegt Abbink.

Volgens de directrice had Van T. bij haar centrum geen kinderen in therapie. ,,Hij deed hier wel psychiatrische consulten en schreef medicatie voor. Daardoor was hij ook zelden of nooit alleen met de kinderen. Altijd waren ouders of een collega aanwezig. Maar ik weet natuurlijk niet wat hij elders voor werkzaamheden verrichtte.”

Hoewel er volgens het Openbaar Ministerie geen aanwijzingen zijn gevonden dat Van T. zich ook schuldig maakte aan kindermisbruik in Nederland, maakt Abbink zich zorgen over de gevolgen voor de jeugdige patiënten die onder behandeling staan van haar centrum. ,,Het zijn toch al kwetsbare gezinnen en kinderen. Dit moet hard aankomen bij hen.”

Alle cliënten van het therapeutisch centrum krijgen binnenkort schriftelijk bericht over de situatie. Vanaf maandag is er een centraal telefoonnummer waar betrokkenen met hun vragen terecht kunnen.

