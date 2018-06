Nederlandse nonnen gaan in de wijn

„Het getuigt van stoutmoedigheid dit te durven”, sprak de commissaris in een toespraak. Hij was vol lof was over de chardonnay. Het is voor het eerst in Nederland dat een vrouwenklooster deze stap zet.

De Norbertinessen gemeenschap die al sinds 1271 in Nederland bestaat, is met het verbouwen van wijn begonnen omdat het restaureren van antieke boeken onvoldoende opbracht om het voortbestaan van het nu zestien zusters tellende klooster te garanderen. In mei 2015 werden daarom 35.500 wijnstokken geplant waarvan de oogst vandaag in de eerste flessen in de winkels ligt.

De verbouw gebeurt onder meer door mensen met een beperking en de wijn wordt gemaakt door de Zuid-Afrikaanse wijnmaker Andries Burger van Paul Cluver Wine Estate.

„We zijn dit aan zusters van eerdere generaties die iedere keer de fakkel hebben doorgegeven verplicht”, verklaarde priorin Maria Magdalena het wijnproject, waarvoor Catharinadal een lening van circa 3 miljoen euro van de provincie heeft gekregen.