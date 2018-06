Asscher: ’VVD volgevreten machtspartij’

Asschers nieuwe koers is er op gericht dat mensen ’zeker zijn van hun bestaan’. Zo wil hij politiek bedrijven onder het principe dat publiek belang boven dat van de markt gaat. Een ander ’principe’ is een ontspannen samenleving, waarin ’centraal staat wat echt belangrijk is in het leven’. Applaus kreeg hij voor zijn pleidooi dat ’vooruitgang voor ons allemaal is in plaats van alleen voor de happy few.’

De PvdA-leider richtte zijn pijlen vooral op de VVD, waar hij vijf jaar mee samenwerkte in het kabinet. Premier Mark Rutte moest het ontgelden maar ook fractieleider Klaas Dijkhoff. Zij leiden ’een volgevreten machtspartij’, vindt de sociaaldemocraat. Asscher hekelde het pleidooi van Dijkhoff om te tornen aan de hoogte van de bijstandsuitkering. „Keihard tegen mensen in de bijstand, supersoft tegen fraude in de top.”

Asscher sprak de coalitie verder aan op het voornemen van ’de vier mannen’ om de pil niet via de huisarts te laten verstrekken. Hij riep VVD, CDA, D66 en CU op om hun Kamerleden vrij te laten in hun stemgedrag en geen fractiediscipline op te leggen. „Het mag nooit aan een man zijn om te beslissen over het lichaam van een vrouw. Baas in eigen buik.”

De PvdA, die tijdens de kabinetsformatie voortdurend riep niet mee te willen regeren, biedt de coalitie ongevraagd aan om haar aan een meerderheid in de senaat te helpen als die volgend jaar na verkiezingen zou wegvallen. Daarvoor eist Asscher wel wisselgeld. Zo moet onder meer het eigen risico in de zorg voor chronisch zieken geschrapt ’of tenminste omlaag’.