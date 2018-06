Doden door traangasgranaat in disco Caracas

Er waren ruim 500 mensen aanwezig op het feest in de club Los Cotorros in El Paraiso, een wijk voor de middenklasse in de hoofdstad.

Volgens Reverol werd de traangasgranaat geactiveerd nadat verscheidene jongeren slaags waren geraakt. Acht van de dodelijke slachtoffers waren minderjarig. Er zijn zeven personen gearresteerd.