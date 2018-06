Klaver gaat kabinet geen gedoogsteun geven

GroenLinks gaat het kabinet niet gedogen, alleen als het regeerakkoord wordt opengebroken, maakte Jesse Klaver duidelijk op een bijeenkomst in Eindhoven. Als het kabinet de meerderheid van één zetel in de Senaat verliest en dan steun zoekt bij GroenLinks wordt dat volgens hem „niet makkelijk.” Hij onderhandelde vorig jaar tevergeefs al twee maanden met VVD, CDA en D66 over een kabinet.

Mocht de coalitie toch Klavers richting opkijken, dan moet de btw-verhoging van tafel zijn, net als het afschaffen van de dividendbelasting en de bezuiniging op de arbeidsgehandicapten. „Doe het niet.”

Wil kabinet de hand reiken

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil het kabinet wel de hand reiken, zei hij op het partijcongres in Amsterdam. „Wij zijn de enige oppositiepartij die weet hoe het is om te regeren.” Maar aan die hulp zijn wel drie voorwaarden verbonden. Er moet niet bezuinigd worden op de huurtoeslag en het loon van arbeidsgehandicapten, en het eigen risico in de zorg moet omlaag. Hij wil hierover in het najaar resultaten zien.

Asscher haalde nog hard uit naar het proefballonnetje dat VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff eind vorige maand lanceerde op het VVD-congres. Hij stelde toen voor om de bijstand te verlagen. „Daar zien we de VVD als volgevreten machtspartij. Keihard tegen mensen in de bijstand, soft tegen fraude in de top”, aldus Asscher.