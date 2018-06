Italië wil dat Nederland schepen terughaalt

Die opmerking viel in de hoogoplopende discussie die ontstond nadat Salvini had gezegd geen boten van buitenlandse ngo's meer te zullen toelaten in Italiaanse havens. De leider van de rechts-populistische regeringspartij Lega richtte zijn pijlen via Facebook en Twitter in eerste instantie op de Aquarius, die met honderden vluchtelingen aan boord op weg is naar Spanje.

Salvini doelt met zijn maatregel ook op de Lifeline en Seefuchs, die voor de Libische kust proberen te voorkomen dat migranten verdrinken. Mensensmokkelaars sturen hen vaak onder erbarmelijke omstandigheden de zee op. De reddingsvaartuigen staan in Nederland geregistreerd, evenals de Sea-Watch 3 die eveneens in het gebied patrouilleert. Minister van Transport Danilo Toninelli twitterde zaterdag dat Nederland ze naar huis zou moeten halen.