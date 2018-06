Taxi rijdt in op voetgangers in centrum Moskou

Volgens de Russische media probeerde de bestuurder er na zijn daad vandoor te gaan, maar hij kon met hulp van omstanders worden gearresteerd. De politie gaat uit van een ongeluk. Onderzoek heeft uitgewezen dater geen drank in het spel was. De verdachte was in het bezit van een Kirgizisch rijbewijs. Kirgizië is een voormalige Sovjet-republiek met een overwegend islamitische bevolking.

Persbureau Interfax meldde 's avonds laat dat de taxichauffeur in de buurt van het Rode Plein achter het stuur in slaap was gevallen en in een schrikreactie per ongeluk op het gaspedaal had getrapt. De auto schoof daardoor een meter of 10 over de stoep en raakte verscheidene wandelaars voordat een verkeerspaal erger voorkwam.