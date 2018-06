’Duitse inlichtingendienst bespioneert buren’

„De omvang van die controle was enorm”, reageerde bondskanselier Sebastian Kurz. „Dat bevriende landen elkaar bespieden is niet alleen ongebruikelijk en ongewenst, maar ook onacceptabel”, voegde president Alexander Van der Bellen eraan toe, tijdens een gezamenlijke persconferentie.

De BND zou in de periode 1999-2006 de telecommunicatie van centrale instellingen in Oostenrijk, waaronder diplomatieke vertegenwoordigingen en internationale organisaties, hebben onderschept. Het betrof dataverkeer via in totaal zo’n 2000 telefoonaansluitingen en e-mailadressen. Wenen wil nu de details weten en horen wie precies in de gaten werden gehouden en wanneer dat ophield. Mocht er informatie zijn opgeslagen dan dient die te worden vernietigd.