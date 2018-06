Al 70 jaar bij hetzelfde bedrijf...

Johanna van Cranenburgh , 86 jaar , werkt al 70 jaar Hotel Restaurant De Campveerse Toren. Haar geheim? ,,Ik heb het werk altijd leuk gevonden, het contact met mensen die overal vandaan kwamen.” Ⓒ OFFEREN, GERARD VAN

Veere - Zestien lentes telde de Zeeuwse Johanna toen de nieuwbakken eigenaar van hotel-restaurant De Campveerse Toren haar bij de plaatselijke bakker zag aanpakken. Hendrik van Cranenburgh vroeg haar om voor hem te komen werken. En misschien zag hij meteen wel iets meer in haar dan een behendig hulpje alleen. ,,Maar we scheelden veertien jaar”, zegt Johanna van Cranenburgh, ,,ik werd veel later verliefd op hem, pas toen ik drieëntwintig was.”