Nacht van de Vluchteling bijna van start

Stichting Vluchteling, initiatiefnemer van de jaarlijkse sponsorloop, hoopt op zoveel mogelijk geld, maar ook aandacht voor vluchtelingen wereldwijd. Vorig jaar is een recordbedrag opgehaald van 1,6 miljoen euro. De opbrengst werd verdeeld over hulpprojecten in Myanmar, Democratische Republiek Congo, Syrië, Irak en Kameroen.

Nieuw dit jaar is dat de Nacht van de Vluchteling live op televisie te zien is. KRO-NCRV maakt op NPO2 een uitzending met Joris Linssen en Liesbeth Staats.