Politie zoekt donkere Golf na vondst dode vrouw Reigersbosdreef

AMSTERDAM - De recherche in Amsterdam vraagt mensen uit te kijken naar een blauwe of donkere ’opgepimpte’ (getunede) Volkswagen Golf. Die is mogelijk betrokken bij de aanrijding van een 34-jarige vrouw op de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer werd vorige week donderdag dood op de rijbaan gevonden.