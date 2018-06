PvdA hard op zoek naar nieuwe energie

De PvdA-achterban gaf de gebruikelijke korte staande ovatie, maar stond bepaald niet op de banken om Asscher lof toe te zwaaien. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het robuuste schip dat de PvdA eens was, lag zaterdag voor achterstallig onderhoud op het droge in een voormalige fabriekshal in Amsterdam-Noord. Op de plek waar ooit grote scheepsmotoren gemaakt werden, zochten de sociaaldemocraten naar nieuwe energie om de vaart weer in de partij te krijgen.