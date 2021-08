Een van de twee Nederlandse evacuatievliegtuigen in regio rond Afghanistan is kapot

Wat er precies mis is met het toestel, is nog niet duidelijk. Het ministerie van Defensie spreekt van een ’technisch mankement’, en bendarukt dat er geen mensen in zijn gevaar geweest door het defect. Voor de evacuatie wordt nu uitgeweken naar de vliegtuigen die er al waren en andere vluchten van partnerlanden ingezet.

„Er is een heel moeilijke toestand rondom de luchthaven. Dat blijft”, zegt demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken. „We proberen zoveel mogelijk mensen naar binnen te krijgen en op welke vlucht dan ook mee te krijgen.”

„Wij proberen er alles aan te doen om zoveel mogelijk mensen daar veilig weg te krijgen, net zoals alle landen”, benadrukt demissionair premier Mark Rutte. „We helpen elkaar, dat is heel belangrijk.”

Nederland wil ongeveer drie keer per dag mensen per vliegtuig weghalen uit Kabul, zei kolonel Peter Tankink woensdag, die de evacuatie coördineert vanuit Den Haag. De twee C-130-toestellen moeten een luchtbrug vormen tussen Afghanistan en een veilig land in de regio. Van daaruit worden de evacués met een groter toestel naar Nederland gebracht.

Eerste Nederlanders terug

Tot nu toe is nog maar één vlucht uit Afghanistan aangekomen in Nederland. Een evacuatietoestel met daarin 35 Nederlanders is woensdagavond na een vertraging van enkele uren rond 23.00 uur op Schiphol geland.

