Oma wurgt rode lynx met blote handen

De vrouw werd op haar oprijlaan aangevallen door het beest, dat haar beet en krabde en een paar vingers brak, meldt cbs46.com. Dede Phillips wist het dier, dat ruim 10 kilo zwaar kan worden, echter bij de strot te grijpen en langzaam maar zeker te wurgen. Al die tijd schreeuwde ze niet: „Mijn kleindochter van vijf lag binnen te slapen en ik wilde niet dat ze naar buiten zou komen.”

Onderzoek wees uit dat het dier rabies had. Dede Phillips zal daarom een reeks prijzige en pijnlijke injecties moeten halen om te voorkomen dat de ziekte haar in zijn greep krijgt. Een neef is daarom een crowdfunding-actie gestart om de medische kosten te dekken. Daar is inmiddels meer dan tienduizend dollar op binnengekomen.

De rode lynx is een neef van de Europese lynx en komt vrijwel overal in de Verenigde Staten voor onder de naam bobcat. De dieren staan bekend als schuw en lastig te bejagen. Mannetjes kunnen tot zo’n 15 kilo zwaar worden.