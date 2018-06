Zaad ’Sperminator’ niet welkom in Israël

Nagel had in Israël zijn zaad afgeleverd bij een vruchtbaarheidskliniek, maar nog voordat hij weer buiten stond werd zijn bijdrage vernietigd. Nagel was naar Israël gereisd op uitnodiging van een kinderloze vrouw, die heel graag met zijn sperma wilde worden bevrucht. Israëlische wetgeving dicteert echter dat spermadonoren anoniem moeten blijven en dat kan van Nagel niet worden gezegd. Hij wordt ook wel de hardest working man in the insemination business genoemd. En dus keerde hij na een vruchteloze reis weer terug.

Ari Nagel (42) is de biologische vader van tientallen baby’s. Een aantal van hen kwam op de traditionele wijze tot stand, maar Nagel had er ook geen probleem mee zijn bijdrage in een bekertje te storten in de toiletruimte van een lokaal warenhuis. Sinds de New York Post zijn verhaal bekendmaakte, nu ruim twee jaar geleden, kreeg Nagel het alleen maar drukker. Zijn reisschema is afgestemd op de ovulatiecyclus van vrouwen over de hele wereld.

Nagels bijdrage is in trek bij blank en zwart en hetero’s en lesbiennes. De populariteit van Nagel als spermadonor laat zich redelijk eenvoudig verklaren. „Hij is een wiskundeprofessor (dus geniaal), hij is enorm vruchtbaar, hij ziet er goed uit en hij doet het gratis”, zo zeggen diverse leden van zijn clientèle.