Akkoord over naam Macedonië: Noord-Macedonië

Het akkoord, dat is ondertekend op het Prespameer in Noord-Griekenland op de grens met Macedonië en Albanië, moet een einde maken aan bijna dertig jaar van besprekingen tussen de twee landen over de naam van de jonge Balkanstaat. Het conflict over de naam stamt uit 1991 toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft.

In Griekenland is de overeenkomst, evenals in Macedonië, op veel weerstand gestuit. Duizenden mensen protesteerden zaterdag buiten het Griekse parlement en riepen om het aftreden van premier Alexis Tsipras, die volgens hen veel te toegeeflijk is geweest tijdens de onderhandelingen over de nieuwe naam. Tsipras zelf overleefde zaterdag een motie van wantrouwen hierover in het parlement. Ook in Macedonië gingen afgelopen week duizenden mensen de straat op die tegen de naamsverandering zijn.