’Kabinet moet optreden tegen sigarettenrook’

Het RIVM meldde vorige week dat de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide in een sigaret zeker twee keer zo hoog is als fabrikanten opgeven. In het slechtste geval bevat de rook volgens het instituut voor volksgezondheid zelfs 26 keer zoveel teer als op het pakje staat.

Uit de peiling van De Hond blijkt wel een duidelijk verschil: van de niet-rokers vindt driekwart dat het kabinet maatregelen moet nemen, van de rokers maar een derde. Een verdubbeling van de accijns op sigarettenpakjes is volgens ruim de helft (56 procent) een goede maatregel. Van de rokers vindt 13 procent dat de verkoop van sigaretten helemaal verboden zou moeten worden.

De tabaksindustrie uitte direct kritiek op het RIVM-onderzoek omdat het instituut een verkeerde, Canadese, testmethode zou hebben gebruikt. Maar volgens de Europese Commissie bestaat er momenteel geen ’gouden standaard’ om te meten hoeveel schadelijke stoffen rokers precies binnenkrijgen.