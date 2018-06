Laatste lentedag wordt zomerse dag

Dat hebben we te danken aan een klein hogedrukgebiedje dat de bewolking vanaf dinsdag wat wegdrukt en zo de zon de kans geeft de boel nog eens lekker op te warmen. Woensdag verwachten we daardoor een schitterende zomerdag, zegt Weerplaza. Bij flink wat zon en weinig wind loopt de temperatuur in een groot deel van het land op naar minimaal 25 graden. In het binnenland lijkt zelfs 27 of 28 graden mogelijk te zijn. Daarbij is de luchtvochtigheid beperkt dus het zal ook niet benauwd zijn of iets dergelijks.

Lang duurt die pret niet. Donderdag draait de wind al weer naar het noorden en nemen wolkenvelden van af de Noordzee weer bezit van onze hemel. Dan vallen de temperaturen terug naar waarden tussen de 19 en 23 graden. Dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Minder normaal is het regentekort. Dit jaar begint zich onder de droge jaren te scharen. Ook deze week valt er weinig hemelwater, hier en daar een miezerbuitje.