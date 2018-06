Zoektocht naar vermiste Joris Lenselink (26) gestart

„We doen er alles aan om hem te vinden. Agenten kijken op straat naar hem uit en beschikken allemaal over een digitale foto van de man”, aldus een politiewoordvoerder. Ook in de grachten wordt door de politie gezocht. Familie en vrienden zijn zondag een grote zoekactie gestart langs de routes die hij per fiets kan hebben afgelegd.

Joris woont in de Boticellistraat in Oud-Zuid, en collega’s vermoeden dat hij die richting op is gefietst.

Op sociale media worden foto’s gedeeld door vrienden: „Mijn goede vriend Joris is vermist, sinds vrijdag 23.00 uur. Delen is fijn en een tip nog veel fijner. ”

Joris is een blanke en stevig gebouwde man met blond lichtkrullend haar en bruin/groene ogen. Hij droeg een donkerblauwe polo, een spijkerbroek van het merk Denham en een zwarte regenjas.

Weet u meer over de vermissing, of heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.