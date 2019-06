Klimaatactivisten uit Tweede Kamer verwijderd

Wie iets op zijn lever heeft, mag op tal van plekken actievoeren. De tribune van de Tweede Kamer is echter uit den boze. In de plenaire zaal kruisen politici verbaal de degens. Op- of aanmerkingen van het publiek zijn niet welkom, staat in de spelregels van de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor applaus en boe-geroep.

Actievoerders van protestclub Extinction Rebellion hadden dinsdag maling aan de Haagse regels. In de nasleep van het Vragenuurtje begonnen ze te schreeuwen en te zingen en zwaaiden ze met spandoekjes.

Ⓒ De Telegraaf

Kamervoorzitter Kadija Arib sprak en schande van en legde de vergadering stil. De politie en de beveiliging verzocht de actievoerders weg te gaan. Dat deden ze niet, dus werden ze weggesleurd.

Het is niet de eerste keer dat de protestclub in Den Haag ophef veroorzaakt. Tijdens een eerder protest goten ze nepbloed uit over het Plein, vlak voor het Kamergebouw.

CDA-Kamerlid Van Toorenburg wijst erop dat het verstoren van een plenaire vergadering een strafbaar feit is. Volgens VVD’er Van Wijngaarden kan daar twee weken cel of een boete voor worden gegeven. „Hopelijk wordt er aangifte gedaan.”