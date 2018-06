’Geen speciale top Merkel over asielbeleid’

Ⓒ EPA

BERLIJN - Bondskanselier Angela Merkel heeft ontkend dat ze streeft naar een speciale top met verschillende EU-landen die in het bijzonder zijn getroffen door de vluchtelingencrisis. Een regeringswoordvoerder zei zondag in Berlijn dat „er geen speciale EU-top is gepland.” Het bijeenroepen van een dergelijke speciale top zou volgens hem een zaak zijn voor de „instellingen” van de EU.