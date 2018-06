Omgekomen man werkte in drugslab Geldrop

Het slachtoffer had geen vaste woon- of verblijfplaats en verbleef vermoedelijk al wekenlang in de loods waar hij werkte met chemicaliën en ook sliep. „Er was daar een slaapplek ingericht. Het hartfalen komt vermoedelijk omdat hij langdurig in een omgeving met giftige dampen verbleef”, aldus een woordvoerder.

Bekijk ook: Dode in drugslab Geldrop is dakloze man

In november kwamen in Kaatsheuvel, ook in Brabant, twee mannen om het leven in een garage die was ingericht als amfetamine-laboratorium. Twee anderen moesten toen gewond naar het ziekenhuis.