Paus: ’Aborteren zieke kindjes lijkt op nazi-praktijken’

Dat schrijft het Katholiek Nieuwsblad. Tijdens een toespraak voor het Italiaanse forum voor gezinsorganisaties sprak hij zijn afkeer uit van abortussen na een prenatale test: „Ik heb gehoord dat het eerste voorstel bij een aangeboren aandoening is: laten we het weghalen.” Het is kindermoord en dat allemaal om een gemakkelijker leven te hebben, zo veroordeelde hij: „Het is niet anders dan wat de nazi’s deden, alleen nu met witte handschoenen”.

Als kind gruwde de paus van verhalen over kinderen met een aandoening die in vroeger tijden van de rotsen werden gegooid, maar „dit is hetzelfde”.

„Kinderen moeten worden geaccepteerd zoals God ze ons heeft geschonken, zelfs als ze ziek zijn.”