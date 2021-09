Göteborg opgeschrikt door explosie in flat: ruim 20 mensen naar ziekenhuis

Buitenland

Zeker 9 doden bij mijnongeluk in Oekraïne; lift stortte naar beneden

In het door separatisten gecontroleerde oosten van Oekraïne zijn maandag zeker negen mijnwerkers bij een ongeluk om het leven gekomen. Volgens Russische media stortte de lift waarin zij zaten naar beneden, nadat een kabel was gebroken. Op het moment van het ongeluk zaten 25 kompels in de lift. Over ...