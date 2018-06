Help het regent octopussen!

De foto’s van het zeldzame tafereel zijn gemaakt in de regio Qingdao in het oosten van China. Naast gigantische hagelstenen vielen er ook octopussen uit de lucht.

In eerste instantie lijken de foto’s nep en doen de beelden denken aan de slechte ’sharknado’ films, maar het Chinese meteorologisch instituut bevestigt de bizarre regen. Het is dus mogelijk dat tijdens een windhoos - met de kracht van een tornado - zeedieren opgezogen worden uit de oceaan en dan enkele kilometers verder weer uit de lucht vallen. Zo meldt Daily Mail.

Ⓒ Screendump Youtube

Foto’s van de octopus, een zeester en garnaal en schelpen op de voorruit van auto’s worden nu massaal gedeeld. De hashtag Seafood rain ging zelfs viral.

Het is niet voor het eerst dat zeedieren uit de lucht vallen. In 2017 regende het nog vissen in Mexico en in 2018 vielen in India zeedieren uit de lucht.