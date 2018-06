Meldingen van gigantische vuurbal

Er kwamen in totaal 71 meldingen binnen op de website International Meteor Organization. Sterrenkundige en meteoorwaarnemer, Sebastiaan de Vet, bevestigt dat het een vuurbal was die gisteravond laat te zien was. Zo meldt RTL Nieuws.

Het is normaal dat kleine gruisdeeltjes door onze dampkring heenkomen, soms zijn die stukjes iets groter, dan wordt de meteoor veel helderder. „Als die helderder is dan de planeet Venus noemen we het een vuurbol”, vertelt Sebastiaan aan RTL.