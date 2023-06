Joran van der Sloot aangekomen in de Verenigde Staten

Joran van der Sloot kort voor zijn overdraging aan de Amerikanen in Peru. Ⓒ AFP

BIRMINGHAM - Joran van der Sloot is onder begeleiding van de FBI aangekomen in de Verenigde Staten. De Nederlander is door Peru uitgeleverd aan de Amerikanen voor een zaak in de VS, waar hij is aangeklaagd voor afpersing en fraude van de familie van Natalee Holloway. Van der Sloot is ook de hoofdverdachte in haar verdwijning in 2005.