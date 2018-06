Zeker dertig doden door aanslag in Nigeria

Een Nigeriaanse soldaat. (Archiefbeeld) Ⓒ AFP

MAIDUGURI - Door een aanslag in Damboa, het noordoosten van Nigeria, zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Dat hebben twee ooggetuigen zondag gezegd. Het is de grootste terreurdaad in weken in de staat Borno, waar de islamitische opstandelingen van Boko Haram al jaren dood en verderf zaaien. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist.