Jonge Pinkpoppers op podium bij Maan

De Nederlandse zangeres was halverwege haar show, toen ze zich plots tot drie kleine fans in het publiek wendde. Of ze niet mee wilden, het grote podium op. Stijn zei verlegen ’ja’ toen Maan vroeg of hij het naar zijn zin had, maar zijn enthousiasme was er niet minder om toen de zangeres Ride it begon. Samen met zijn twee andere ’genodigden’ danste Stijn vrolijk rond, tot vreugde van de volgestroomde tent waar Maan optrad.

Dansen

„Dans maar alsof je aan het afwassen bent”, riep de zangeres naar de kleintjes, die gretig gehoor gaven. Dat Ride it een enigszins seksueel getint nummer is, ontging de jonge Pinkpoppers (van de basisschoolleeftijd) volledig.

Toen de zangeres haar laatste nummer aankondigde met ’goede vriend’ Ronnie Flex, leefden de kindjes helemaal op. Het publiek jubelde mee, ook al had Flex een uur daarvoor op het hoofdpodium ook al Blijf bij mij ten gehore gebracht.