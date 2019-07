Proces aanslagen Brussel bij hoofdkwartier NAVO

Slachtoffers buiten het vliegveld vlak na de aanslag in Brussel, 2016. Ⓒ EPA

BRUSSEL - De rechtszaak over de aanslagen in Brussel van 2016 wordt volgend jaar gehouden op de plek van het voormalige hoofdkwartier van de NAVO in de Belgische hoofdstad. De Belgische ministerraad besloot vrijdag dat daar een tijdelijk gerechtsgebouw wordt ingericht voor het megaproces.