Geheime dienst Israël rolt terreurnetwerk op

TEL AVIV - De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft op de Westelijke Jordaanoever in de regio Nablus een omvangrijk terreurnetwerk van Hamas opgerold. De militante Palestijnse groepering had meer dan twintig leden, die bomaanslagen wilden plegen in onder meer grote steden als Tel Aviv en Jeruzalem. Ook had de cel doelen op de West Bank op het oog. Dat is zondag bekendgemaakt in de media.