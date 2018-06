’Moeder en gehandicapte dochter dood gevonden’ in Rotterdam

Volgens omwonenden zou het gaan om een alleenstaande Hindoestaans Surinaamse vrouw en haar ernstig gehandicapte tienerdochter, zo schrijft het AD.

De politie vond hen zondag in een woning aan de Tagoreplaats in de wijk Ommoord. Een neef had de politie gebeld omdat hij geen contact konden krijgen met de vrouw die op de zevende verdieping woonde.

De buurvrouw was al bang dat er iets was gebeurd. Tegen de krant zegt ze: „De politie is bij me geweest en heeft gevraagd of ik de dochter van de vrouw pas nog gehoord heb. Dat meisje kan geen geluid maken, want ze is ernstig gehandicapt. Ze kan niet praten”.