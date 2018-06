19 wielrenners gewond na manoeuvre auto

Drie renners, een Vlaming, een Nederlander en een Duitser, liepen open botbreuken op, vier anderen een hersenschudding. De overige slachtoffers kwamen er met vooral schaafwonden vanaf. Er was snel medische hulp ter plaatse. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in onder meer Warquignies en Bergen gebracht.

Volgens de burgemeester van Colfontaine had de organisatie van de wielerwedstrijd voldoende veiligheidsmaatregelen genomen en was het ongeluk „puur toeval.” Het vond plaats op 3 kilometer van de finish in een steile straat waar de renners in de afdaling een hoge snelheid ontwikkelden.

„De rue de la Louise is een steile straat”, legt de burgemeester van Colfontaine uit. „De wielrenners rijden tussen de 70 en 80 km/uur. Een vrouw met drie kinderen in haar auto ging om onbekende reden keren. Eén wielrenner raakte haar auto en de achteropkomende renners vielen daardoor ook op de grond.”